Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и УкраинойИзвестия вчера в 16:16
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
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Это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик.
— Юрий Бойко, украинский политикКомсомольская правда вчера в 16:57
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Оппозиционер Бойко раскритиковал слова Зеленского о связях РФ и Украины
Московский Комсомолецвчера в 17:47
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Общество
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В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
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Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
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Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
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