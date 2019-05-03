Политика

Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и УкраинойИзвестия 16:16

Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
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Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

Комсомольская правда16:57

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Москвичей предупредили о рекордном падении атмосферного давления

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В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
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В Шереметьево рассказали о столкновении погрузчика с самолетом

Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет погрузчиком.
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Во время акций протеста в Венесуэле пострадали более 300 человек

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В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос, собирается ли он добиваться возвращения "Приватбанка".
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
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Названа дата встречи Лаврова с Помпео

В четверг, 2 мая, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может состояться 6 мая в Финляндии.
Обновлено в 13:01
Общество

В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег

Обновлено в 17:30
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Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
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На северо-востоке Петербурга горит склад

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Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

Обновлено вчера в 11:12
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Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне

В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
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Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
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Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

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Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии

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В Белом доме заявили о правовых неточностях в докладе Мюллера

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который в течение двух лет проводил расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, противоречит существующему праву.
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Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года.
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