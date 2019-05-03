Бойко прокомментировал слова Зеленского об Украине и РФNewInform вчера в 21:32

Слова Владимира Зеленского о том, что граница - единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию - это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины.

Бойко заявил, что таким образом Зеленский идет по стопам бывшего президента Петра Порошенко, который привел страну к тяжким последствиям. «Слова Зеленского — это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины»,- сказал Бойко.

Бойко прокомментировал слова Зеленского об Украине и РФ

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Политика Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.

Футбол УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.

Политика В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Происшествия В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай» Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.

Общество Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Происшествия В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Авто Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.

Шоу-бизнес Наталья Водянова опубликовала фото сына на фоне обнаженных фигур Наследнику звезды сегодня исполняется 5 лет. Поздравительный пост в честь дня рождения сына появился в Instagram-аккаунте Натальи Водяновой.

Происшествия Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.

Политика Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации Главным приоритетом после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), сообщил журналистам экс-министр финансов Александр Данилюк, который является советником Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам.

Шоу-бизнес Кира Найтли ждет второго ребенка Британская актриса Кира Найтли ждет второго ребенка.

Экономика В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".

Политика Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.

Кино Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».

Армия и оружие Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.