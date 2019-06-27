Политика

Бойко оказался самым популярным кандидатом в премьеры УкраиныРБК 08:31

Лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотят видеть премьер-министром Украины 13% респондентов, следует из опроса социологической группы «Рейтинг». На втором месте глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (11%), за ней следует действующий премьер Владимир Гройсман (10%).
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