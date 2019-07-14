Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с РоссиейРИА Новости 17:56
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Культура
Ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Котолиева
Не стало Марии Котолиевой, заслуженной артистки России, народной артистки нашей республики, кавалера медали «Во славу Осетии».
Обновлено в 13:32
Авто
УАЗ вспомнил о неизвестной версии УАЗ «Буханки»
Выход нашелся в середине 80-х годов: им стал кузов от финской компании Ajokki («Айокки»), который устанавливали на полноприводное шасси «Головастика» УАЗ-452Д.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Финансы
Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет
Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено в 21:00
Общество
В Москве проходит ночной велофестиваль
Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Политика
На Украине рассказали о последствиях киевской блокады Крыма
Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 21:21
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Конгресс США одобрил санкции против российского долга
РИА Новости сообщает, что поправка предусматривает механизм снятия этих санкций, если американская администрация придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.
Обновлено вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Политика
Тимошенко назвала виновных в переплатах украинцев за газ
Обновлено в 20:49
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено в 04:28
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
Обновлено в 20:35
Теннис
Серена Уильямс отказалась прекратить борьбу за равенство
Обновлено в 14:36
Космос
Марсоход Curiosity на Марсе замечен из космоса
Лазерный спектрометр Curiosity зарегистрировал всплеск метана в 21 миллиард частей на миллиард по объему (ppbv) в кратере Гейла, регионе, который марсоход исследовал с момента его посадки в 2012 году.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Путешествия
Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы
Исполнительный директор Альянс туристических агентств Наталия Осипова рассказала, что чаще всего туристы из России жалуются на перенос или задержку рейса, а также на неожиданную замену отеля.
Обновлено в 20:25
Общество
Эд Ширан заявил о страшной болезни
Обновлено в 14:33
Общество
Svenska Dagbladet (Швеция): полезнее всего для климата — заводить меньше детей (Svenska Dagbladet)
Шведы все активнее пытаются сделать свою повседневную жизнь как можно менее вредной для климата.
Обновлено в 17:41
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59
Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В Китае задержан еще один гражданин Канады
В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13