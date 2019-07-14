Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

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