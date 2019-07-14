Политика
Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с РоссиейРБК 01:51
Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Здоровье
82% пациентов довольны условиями в областной больнице на Данилова
Общий уровень удовлетворенности пациентов составил 82,7%.
Обновлено в 05:15
Авто
Названы виды тюнинга, которые помешают продать авто
Специалисты собрали самые распространенные варианты тюнинга, которые затрудняют продажу. На первом месте тонировка стекол.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы
Дочь Леры Кудрявцевой растет точной копией папы Телеведущая показала новую фотографию 11-месячной наследницы.
Обновлено в 06:23
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Технологии
3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено вчера в 09:20
Транспорт
Выход со станции «Кропоткинская» будет ограничен с 15 по 20 июля
Станция "Кропоткинская" Сокольнической линии метро может изменить режим работы на время нахождения в храме Христа Спасителя мощей святых Петра и Февронии с 15 по 20 июля.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии
Обновлено в 05:48
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов
По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
Обновлено в 06:17
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E
Обновлено в 02:51
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие
Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления
На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с российскими С-400
Обновлено в 06:47
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука
Напомним, как ранее сообщало АБН, это уже не первый скандал на «Белых ночах».
Обновлено в 06:25
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Хамес Родригес продолжит карьеру в «Атлетико»
Обновлено в 03:27
Футбол
«Арсенал» увеличил предложение по Тирни до 25 млн фунтов
Лондонцы ранее уже пытались подписать 22-летнего шотландца, но тогда сумма не устроила глазвегианцев, которые хотели получить за трансфер Тирни 25 млн фунтов.
Обновлено в 04:10
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Баскетбол
Игрок сборной Сербии находится в коме после автомобильной аварии
Центровой сборной Сербии и «Црвены Звезды» Огнен Кузмич в воскресенье попал в автомобильную катастрофу.
Обновлено в 06:13
Политика
Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины
За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20