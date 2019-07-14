Политика

Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с РоссиейРБК 01:51

Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
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Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

По словам источника, решение России не обсуждать передачу двух островов гряды в рамках переговоров, связанных с заключением мирного договора, объясняется обеспокоенностью из-за альянса между Японией и США.
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Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

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Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
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Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E

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В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие

Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления

На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
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Армия и оружие

В Турцию прибыл седьмой самолет с российскими С-400

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Музыка

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука

Напомним, как ранее сообщало АБН, это уже не первый скандал на «Белых ночах».
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Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
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Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
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Тысячи демонстрантов вышли на улицы Гонконга с новой акцией протеста

Обновлено в 05:20
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
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Игрок сборной Сербии находится в коме после автомобильной аварии

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Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года.
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