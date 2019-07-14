Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с Россией

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Политика Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.

Происшествия В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.

Космос NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.

Общество Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).

Шоу-бизнес Стас Костюшкин неоднократно уходил из дома после ссор с женой Артист признается, что поддерживает свою жену Юлию, но не понимает, как ему удается до сих пор испытывать к ней чувства.

Космос Международный экипаж идет на мировой рекорд по скорости облета Земли Международный экипаж в четверг идет на посадку в штате Флорида через 35 минут и установит новый мировой рекорд по скорости облета Земли на самолете с пересечением Северного и Южного полюсов.

Происшествия На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.

Общество Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Наука Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Происшествия ЧП на Волге: столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта На реке Волге в Ярославской области произошло столкновение пассажирского теплохода «Алексей Толстой» и прогулочной яхты «Потудань».

Гаджеты Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности Запатентованные очки дополненной реальности от Samsung активируются только если душки полностью раскрытые.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Экономика Зимой в магазинах появятся российские клубника и малина На рынке появится больше российских ягод по доступным ценам, если будет принят закон о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 10 процентов на плодово-ягодные культуры, рассказали в ассоциации "Теплицы России".

Спорт Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.

Происшествия Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.