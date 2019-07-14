Политика

Бойко назвал «дикой» политику Украины в отношениях с РоссиейРБК 01:51

Украина вела в экономических отношениях с Россией «дикую» политику, что вызвало падение национальной валюты, а также потерю нескольких сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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На Урале решили увековечить память о визите президента США Никсона

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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года.
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