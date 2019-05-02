Политика
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок ПорошенкоРоссийская газета 01:14
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
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Это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический тупик.
— Юрий Бойко, украинский политикКомсомольская правда вчера в 16:57
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Оппозиционер Бойко раскритиковал слова Зеленского о связях РФ и Украины
Московский Комсомолецвчера в 17:47
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