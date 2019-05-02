Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок ПорошенкоРоссийская газета 01:14

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Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.

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