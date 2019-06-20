Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларовРИА Новости 03:19

с чего всё началось

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

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