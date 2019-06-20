Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларовРИА Новости 03:19
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
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Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
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В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
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Пропавшая несколько дней назад спортсменка Елена Рухляда найдена живой в лесу под Новосибирском.
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Происшествия
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Маршрутный автобус столкнулся с двумя автомобилями. По предварительным данным, пострадали два человека. На месте аварии образовалась пробка.
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Технологии
В Китае нелегально перерабатывают 70 % кислотно-свинцовых аккумуляторов
На популярном тайваньском интернет-ресурсе DigiTimes в рубрике «Зелёная энергетика» вышла короткая заметка с интересным заголовком: «В Китае нелегально перерабатываются 70 % отработанных кислотно-свинцовых аккумуляторов».
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Происшествия
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Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
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Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
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Экономика
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Слуцкий: сын мечтает, чтобы меня называли отцом рэпера Ливейта
Сын сказал, что его мечта стать знаменитым рэпером. Его псевдоним - Leweight (Ливейт).
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Футбол
Дарио Срна вернется в «Шахтер» и войдет в тренерский штаб
Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна завершил выступления в итальянском "Кальяри" и присоединится к тренерскому штабу "горняков", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
Обновлено в 03:47
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую на окраину Норильска
Что заставило белую медведицу пройти почти более 500 км, предстоит выяснить ученым.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства
Обновлено в 03:48
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
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Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
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Армия и оружие
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Обновлено вчера в 23:44
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Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела
Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
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Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
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Кучеров выиграл «Харт Трофи» по итогам минувшего сезона НХЛ
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Завод Ford во Всеволожске прекращает работу
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Происшествия
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Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество
Дачную амнистию могут продлить ещё на три года
Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обновлено 18 июня в 17:01
Политика
Доказательством по делу MH17 стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств в докладе международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе стала переписка в соцсетях.
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Политика
Зеленский показал журналистам «прикольную вещь» в своём кабинете
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Армия и оружие
Минобороны Литвы опровергло информацию о радиоактивном заражении реки
Заместитель министра обороны Литвы Эдвинас Керза опроверг информацию о радиоактивном заражении реки Нерис во время военных учений "Железный волк-2019", передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на СМИ.
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Аномальная жара в столице грозит побить столетний рекорд
Аномальная жара в столице угрожает побить столетний рекорд.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе
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