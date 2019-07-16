Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Футбол Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус» Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Интернет Найден способ взломать любой Instagram за десять минут Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.

Политика Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Армия и оружие Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Шоу-бизнес Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.

Общество Утвержден календарь выходных дней в 2020 году Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Музыка Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.

Авто Появились первые фото салона новой Skoda Octavia В Сети появились первые фото салона новой Skoda Octavia.

Наука Впервые опубликован снимок квантовой запутанности Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.

Космос Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.

Общество На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.

Происшествия Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.

Общество Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Общество Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.