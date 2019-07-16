Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в ДонбассеИзвестия вчера в 23:58
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Представитель ДНР: ВСУ по ошибке уничтожили свою позицию в Донбассе
Московский Комсомолецвчера в 22:50
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»
Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено 14 июля в 22:47
Экономика
Эксперты рассказали, в каких сферах вырос спрос на сотрудников
Сфера транспорта и логистики дала на четверть больше вакансий, чем годом ранее Сильнее всего спрос вырос на вакансии в сферах транспорта и логистики, производства и управления персоналом, подсчитали аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Гаджеты
Qualcomm представили Snapdragon 855 Plus
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Авто
Эксперты: Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
Британский эксперт Майк Резерфорд заявил, что с нынешними автомобилями производители "каши не сварят".
Обновлено вчера в 09:54
Интернет
Найден способ взломать любой Instagram за десять минут
Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Елена Воробей рассказала о погибшем отце своей дочери
О свадьбе новоиспеченный отец речи даже не заводил и скрывал от Воробей, что у него уже есть новая семья.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено вчера в 05:57
Авто
Появились первые фото салона новой Skoda Octavia
В Сети появились первые фото салона новой Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 14:29
Наука
Впервые опубликован снимок квантовой запутанности
Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено 13 июля в 08:54
Космос
Получен детальный снимок одного из самых экзотических объектов космоса
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономам удалось получить самый детальный на сегодня снимок микроквазара SS 433, который был открыт более сорока лет назад и с тех пор является ценным объектом для исследователей, изучающих феномен этих экзотических систем и джетов, испускаемых ими.
Обновлено вчера в 01:27
Армия и оружие
1282 ульяновских призывника ушли служить в весенний призыв-2019
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Общество
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
Природные пожары на площади почти 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке
Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд
Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
За пять лет рост средних цен на новые автомобили превысил 60%
За последние 5 лет средние цены на новые автомобили в России выросли более чем 60%.
Обновлено вчера в 03:25