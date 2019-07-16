Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в ДонбассеИзвестия вчера в 23:58
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.
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Политика
Памфилова прокомментировала призыв кандидатов в МГД о встрече 16 июля
Глава ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней во вторник, 16 июля.
Обновлено в 05:18
Наука
Ученые: Женщины возбуждаются от эротических образов не хуже мужчин
Нури отметил, что не исключает возможность отличия реакций мужчин и женщин на эротические изображения, однако интенсивность стимулирования далеко не настолько разнится, как считают некоторые люди.
Обновлено в 05:00
Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Фура Киркорова вылетела с дороги
Грузовик, перевозивший сценическое оборудование звезды, 16 июля вылетел с трассы и оказался за пределами дороги.
Обновлено в 06:04
Футбол
Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером минувшего сезона в Евролиге.
Обновлено в 05:52
Авто
Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом
Компания Honda отчиталась по итогам продаж за июнь текущего года. Абсолютным бестселлером марки стал обновленный вседорожник Honda CR-V.
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей
Участковый незаконно изъял у него сим-карту, с помощью которой затем оформил кредит на 205 тысяч рублей.
Обновлено в 03:35
Авто
BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии
BMW поставила новый M5 Competition для австралийской полиции.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Авто
УАЗ показал первое официальное фото УАЗ «Патриот» с АКП
Ульяновский автозавод готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:22
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали все корпуса УрФУ
Обновлено в 06:03
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Второй газопровод аналогичной мощности («Северный поток-2») «Газпром» планирует построить к концу 2019-го.
Обновлено в 02:32
Политика
Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму
В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Спорт
Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио
Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.
Обновлено в 04:53
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Политика
В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Интернет
Фильтр для «состаривания» вернул приложение FaceApp в топ App Store
Приложение FaceApp вернулось на первые места в магазинах App Store и Google Play в России, США и других странах.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Американца обвинили в изнасиловании девушки в России
По данным следствия, в ночь на субботу, 13 июля, иностранец познакомился с подростком и девушкой на улице и пригласил их в свой гостиничный номер.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля
Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.
Обновлено в 02:31
Экономика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22