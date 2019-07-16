Армия и оружие
В ДНР заявили об ошибочном уничтожении ВСУ собственной позицииRT на русском 00:31
Украинские силовики по ошибке уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе при попытке применить установку разминирования, сообщил представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
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