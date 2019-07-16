Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в ДонбассеИзвестия вчера в 23:58
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.
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Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
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Экономика
В Минфине не исключили повышение возраста продажи алкоголя до 21 года
В России всё еще обсуждается законопроект о повышении до 21 года возраста продажи крепкого алкоголя.
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Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
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Интернет
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Киберэксперт Лаксман Мутийя нашел способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут.
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Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
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Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
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Экономика
В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом
В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал.
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