Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в ДонбассеИзвестия вчера в 23:58

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.
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Украинские военные случайно уничтожили свои позиции в Донбассе

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В ДНР заявили об уничтожении украинскими военными собственных позиций

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В ДНР рассказали, как украинские каратели выпустили снаряд по своим же бойцам

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Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Известиявчера в 23:58

ВСУ случайно уничтожили свои войска в Донбассе

Газета.Ru00:23

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 22:28
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
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