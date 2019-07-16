Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

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