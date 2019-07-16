Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в ДонбассеИзвестия вчера в 23:58

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю.
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В ВСУ по ошибке убили своих бойцов в Донбассе

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