Политика
Согласно документу, 30 ноября на базу отдыха, расположенную в Геническом районе Херсонской области, пришли военные, назвавшиеся бойцами 57 бригады ВСУ, и заявили, что в связи с введением в стране военного положения будут проживать в этом пансионате.
Вести.Ruвчера в 22:01
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в Фейсбук сообщил о беспределе, устроенном украинскими военными на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Военное положение в действии. Бойцы ВСУ разгромили пансионат на границе с Крымом
Телеканал 360°вчера в 19:04
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 03:28, Ашберн
Армия и оружие
Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено вчера в 19:22
Армия и оружие
Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»
В рождественском послании премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится об успешной защите от «вторжения России».
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
Обновлено в 02:01
Политика
Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров
Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:14
Политика
Россия предложила Индонезии помощь после цунами
По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.
Обновлено в 01:49
Политика
Граждане РФ назвали главные события 2018 года
Жители России назвали главные события уходящего 2018 года.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160
Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Жаров сообщил об отсутствии угрозы отключения Рунета от Сети
Комментируя законопроект об автономном Рунете, Жаров отметил, что государство должно быть готово в случае отключения от интернета по природным, антропогенным или техногенным причинам локализовать ситуацию и в кратчайшие сроки восстановить доступ к Сети.
Обновлено в 02:03
Политика
Times берет пример с украинского «Миротворца»
Издание Times пошло по стопам украинского сайта "Миротворец" и опубликовало список журналистов эдинбургского бюро Sputnik UK, обвиняемых в "информационной войне" против Британии.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
В РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем
Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, но не к «отказу от истины», заявил в интервью RT глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 00:29
Политика
Россия начинает сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровой экономики
Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Госдумой РФ и Нацсобранием Вьетнама займется совместной работой над законодательством по формированию цифровой экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Обновлено в 00:44
Политика
СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции RT на Украине
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против одного из интернет-провайдеров Винницкой области за трансляцию российских телеканалов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:04
Политика
Фургал предложил сделать Хабаровск городом федерального значения
Власти Хабаровского края после переноса центра Дальневосточного федерального округа (ДФО) во Владивосток попросят правительство России сделать Хабаровск городом федерального значения.
Обновлено в 02:35
Политика
Лавров прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.
Обновлено в 03:10
Политика
Сын Каддафи попросил Путина о политической поддержке перед выборами
Сын Каддафи рассказал о своем видении будущего Ливии и попросил о политической поддержке.
Обновлено в 02:02