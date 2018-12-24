с чего всё началось

Согласно документу, 30 ноября на базу отдыха, расположенную в Геническом районе Херсонской области, пришли военные, назвавшиеся бойцами 57 бригады ВСУ, и заявили, что в связи с введением в стране военного положения будут проживать в этом пансионате.

Бойцы ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом

Армия и оружие Армия и оружие Уходящий глава Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии Приказ о выводе американских войск из Сирии уже подписан, сообщает CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

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Политика Политика Граждане РФ назвали главные события 2018 года Жители России назвали главные события уходящего 2018 года.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.

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Политика Политика Лавров прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.