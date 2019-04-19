Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНРИзвестия 17:18

В результате подрыва трое военных погибли, двое пострадали. Кроме того, при попытке эвакуировать своих раненных сослуживцев еще четверо украинских военных погибли и двое пострадали. Также представитель ДНР отметил, что в ходе столкновения в бою погибли три ополченца.
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О гибели трех ополченцев заявили в ДНР

Газета.Ru16:10

В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев

RT на русском13:50

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

ТАСС15:19

В ДНР заявили о гибели троих ополченцев и семерых украинских военных

РБК15:16

Ополченцы ДНР понесли серьезные потери в столкновении с диверсантами

Взгляд.ру14:08

В ДНР сообщили о гибели трех ополченцев

РИА Новости15:52

В ДНР сообщили о гибели трех ополченцев

Московский Комсомолец13:44
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Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
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ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА, который впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.
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Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

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Технологии

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Политика

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Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
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Космос

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Гаджеты

ASUS ушла с рынка Android-планшетов

Если верить инсайдерской информации, марка планшетов ASUS ZenPad уходит в историю С одной стороны, уход ASUS с рынка планшетных компьютеров неожиданный, с другой — закономерный.
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В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.
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Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:04
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
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Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Наука

После обновлений БАК начнет искать темную материю

После профилактики и обновления Большой адронный коллайдер сможет обнаружить темную материю. Об этом пишет журнал Physical Review Letters.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Врачи поставили диагноз писателю Быкову

Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
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ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
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Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
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Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
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Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено в 17:34
Религия

Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье

21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
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Шоу-бизнес

52-летний Венсан Кассель стал отцом в третий раз

Молодая супруга актера родила дочь. Теперь официально: Венсан Кассель и его 22-летняя супруга Тина Кунаки стали родителями.
Обновлено в 13:28
Культура

В столице пройдет выставка художника Михаила Кулакова

Московский музей современного искусства представит ретроспективную выставку работ художника-абстракциониста Михаила Кулакова.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
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Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
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Футбол

Зобнин: «Надеюсь, новый гол будет в ближайших матчах»

Обновлено в 15:55
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