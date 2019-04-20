Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНРИзвестия вчера в 17:18
В результате подрыва трое военных погибли, двое пострадали. Кроме того, при попытке эвакуировать своих раненых сослуживцев еще четверо украинских военных погибли и двое пострадали. Также представитель ДНР отметил, что в ходе столкновения в бою погибли три ополченца.
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