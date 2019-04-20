Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНРИзвестия вчера в 17:18

В результате подрыва трое военных погибли, двое пострадали. Кроме того, при попытке эвакуировать своих раненых сослуживцев еще четверо украинских военных погибли и двое пострадали. Также представитель ДНР отметил, что в ходе столкновения в бою погибли три ополченца.

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Экономика Курс доллара: аналитики рассказали, когда ждать обвала рубля Курс доллара вырос в пятницу к рублю на 17 копеек - до 64,06 рубля, курс евро подорожал на 22 копейки - до 72,03 рубля.

Происшествия В Забайкалье потушили все природные пожары Пожары во всех 14 населенных пунктах Забайкальского края полностью ликвидированы, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Происшествия Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военных Коллегия присяжных в Северо-Кавказском окружном военном суде накануне вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Катькало.

Наука Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Происшествия В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.

Космос Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Космос Китай захотел изучать Луну совместно с Россией В Китае захотели исследовать Луну вместе с Россией.

Здоровье Качество гарантируем Социальный работник обеспечит должный уход за такими людьми.

Хоккей 47-летний Ягр оформил покер и помог «Кладно» вернуться в Экстралигу 47-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр забросил все четыре шайбы своей команды в этой встрече, оформив покер.

Происшествия Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.

Происшествия Суд в США приговорил россиянина Мартышева к 6,5 годам тюрьмы Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния приговорил в пятницу гражданина России Юрия Мартышева, экстрадированного в 2017 году из Латвии в США по обвинению в кибермошенничестве, к шести с половиной годам тюрьмы.

Происшествия Двоих пострадавших при пожаре в Нижнекамске доставили в Казань Вертолёт санитарной авиации МЧС доставил двоих пострадавших при пожаре в промзоне Нижнекамска в Казань для дальнейшего лечения в Республиканской клинической больнице Татарстана.

Игры Крупное обновление для Cuphead: новые боссы, выбор персонажа и русский язык Разработчики из Studio MDHR выпустили для Cuphead патч версии 1.2, который, по их словам, стал самым крупным обновлением для игры с момента её выхода.

Общество Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.

Футбол Стартовал матч «Уфа» — «Арсенал» Матч 24-го тура РПЛ "Уфа" - "Арсенал" стартовал в эти минуты в Уфе. Арбитр матч – воронежец Владимир Москалев.

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.