Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНРИзвестия вчера в 17:18

В результате подрыва трое военных погибли, двое пострадали. Кроме того, при попытке эвакуировать своих раненых сослуживцев еще четверо украинских военных погибли и двое пострадали. Также представитель ДНР отметил, что в ходе столкновения в бою погибли три ополченца.

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Происшествия Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".

Музыка Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Общество Сотрудники ЮУМЗа вышли на митинг Добавим, изначально работники ЮУМЗа собирались выйти на митинг 30 марта.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.

Политика МИД Белоруссии обвинил посла РФ в разрушении отношений между странами В МИДе остались недовольны заявлением Бабича на телеканале "Россия-24" о том, что никто из должностных лиц России ни разу не называл конечную стоимость БелАЭС и Лукашенко заблуждается, а утверждения белорусской депутатки о том, что Бабич говорил о снижении цены строительства со стороны России — "информационный вброс".

Религия Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье 21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.

Общество В состоянии Дмитрия Быкова отмечают положительную динамику Врачи в Уфе отмечают положительную динамику состояния писателя и публициста Дмитрия Быкова.

Технологии Совместное предприятие Qualcomm и Гуйчжоу закрывается Совместное предприятие американской компании Qualcomm и китайской провинции Гуйчжоу будет закрыто до конца этого месяца.

Общество Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.

Кино Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3» Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.