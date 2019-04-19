Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНРИзвестия 17:18

В результате подрыва трое военных погибли, двое пострадали. Кроме того, при попытке эвакуировать своих раненых сослуживцев еще четверо украинских военных погибли и двое пострадали. Также представитель ДНР отметил, что в ходе столкновения в бою погибли три ополченца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

О гибели трех ополченцев заявили в ДНР

Газета.Ru16:10

Ополченцы ДНР понесли серьезные потери в столкновении с диверсантами

Взгляд.ру14:08

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

ТАСС15:19

В ДНР заявили о гибели троих ополченцев и семерых украинских военных

РБК15:16

В ДНР сообщили о гибели трех ополченцев

РИА Новости15:52

В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев

RT на русском13:50

В ДНР сообщили о гибели трех ополченцев

Московский Комсомолец13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Наука

Time включил создателя «ГМО-младенцев» в список 100 самых влиятельных людей года

Редакция журнала Time включила китайского ученого Хэ Цзянькуя в список 100 самых влиятельных людей 2019 года.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек

В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Гаджеты

Meizu тоже может выпустить смартфон с выезжающим модулем камеры

Пока нельзя утверждать, что Meizu прибегнет именно к такой конструкции, но компания получила соответствующий патент, так что это вполне возможно.
Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено в 14:29
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Политика

Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом

В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено вчера в 10:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина

Обновлено в 15:49
Общество

Роман Полански подал в суд на Американскую киноакадемию

Польско-французский режиссер Роман Полански обратился в суд для того, чтобы его снова включили в состав Американской академии киноискусств.
Обновлено в 18:37
Политика

Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Космос

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Космос

Пришельцы могли заселить Землю капсулой с жизнью 4 млрд лет назад

Обновлено в 04:04
Политика

Путин встретится с президентом Эстонии

Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Общество

Папа Римский провел традиционный крестный ход вокруг Колизея

Обновлено в 17:59
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила концерты из-за болезни

Певица извинилась перед зрителями. 47-летняя Анна Нетребко отличается педантизмом и пунктуальностью во всем, что касается ее работы.
Обновлено в 11:30
Спорт

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Религия

Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью

Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес

Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала, защищая честь и достоинство Виктории Романец

Обновлено в 02:34
ещё по теме
Главное