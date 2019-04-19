При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военныхРоссийская газета вчера в 17:54

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС. Как минимум трое киевских силовиков погибли.

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Здоровье Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника Обнаружение рака кишечника на ранней стадии повысит шансы на излечение, но многие симптомы болезни остаются без внимания.

Происшествия Из-за пожаров в Забайкалье эвакуировали 289 человек Спасателям пришлось эвакуировать 289 человек из 14 населённых пунктов в Забайкальском крае из-за вспыхнувших в регионе природных пожаров.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Футбол Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан» Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Авто ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса» В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.

Политика Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Шоу-бизнес Супруга Быкова рассказала о состоянии писателя Состояние писателя Дмитрия Быкова остается без изменений. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Лукьянова.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Политика В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Авто В Россию может приехать новый купе-кроссовер компании Geely Как сообщают российские СМИ, купе-кроссовер Geely FY11 может приехать в Россию, правда пока сроки выхода не называются.

Политика МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.