Армия и оружие
Бойцы ДНР понесли потери в результате атаки беспилотника ВСУПолитРоссия 13:08
По информации представителей Народной милиции ДНР, военнослужащие украинской армии в районе населенного пункта Октябрь при помощи беспилотника нанесли удар по югу Донецкой Народной Республики. В результате этой атаки трое бойцов Народной милиции ДНР получили ранения.
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Наингголан вернется в «Кальяри»
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Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
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Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
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Экономика
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Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
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Происшествия
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Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
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Обновлено в 12:13
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Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали
В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Авто
Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе
В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска.
Обновлено в 11:43
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Футбол
«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб
«Бавария» опровергла новость о том, что полузащитник «Манчестер Сити» готов перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:21
Наука
Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи
Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии
В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Футбол
Тиль подтвердил, что перейдет в «Спартак»
Полузащитник "АЗ Алкмар" Гуус Тиль после победы над "Хэкеном" в Лиге Европы подтвердил, что вскоре перейдет в "Спартак".
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
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Политика
Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда» заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:50
Хоккей
«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка
"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.
Обновлено в 14:15
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Футбол
В «Крылья Советов» перебрался защитник ЦСКА Никита Чернов
Обновлено 30 июля в 23:52
Технологии
Кибермошенники стали использовать платную рекламу на YouTube
Кибермошенники стали использовать платную таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, направленную на российских пользователей.
Обновлено в 15:55