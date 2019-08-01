Армия и оружие

Бойцы ДНР понесли потери в результате атаки беспилотника ВСУПолитРоссия 13:08

По информации представителей Народной милиции ДНР, военнослужащие украинской армии в районе населенного пункта Октябрь при помощи беспилотника нанесли удар по югу Донецкой Народной Республики. В результате этой атаки трое бойцов Народной милиции ДНР получили ранения.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Донбасс обстреляли с беспилотника

Lenta.ru14:35

В ДНР обвинили украинский беспилотник в сбросе гранаты на ополченцев

Интерфакс12:22

В ДНР заявили о ранении трех ополченцев в результате атаки беспилотника

РИА Новости12:51

Армия Украины нанесла удар с беспилотников по позициям ДНР

Известия12:40

В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ

RT на русском14:16

Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНР, есть пострадавшие

РЕН ТВ12:10

Украинские силовики применили ударные беспилотники против позиций ДНР

ТАСС12:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Футбол

Наингголан вернется в «Кальяри»

Обновлено в 13:35
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Политика

СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Экономика

В России готовится новая пенсионная реформа

По словам налогового эксперта Николая Епихина, которого цитирует «Южный федеральный», подобные разговоры в итоге приведут к внедрению новой пенсионной реформы, которая должна будет исправить огрехи предыдущих решений.
Обновлено вчера в 03:15
Общество

Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа

Обновлено в 14:37
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
Обновлено в 15:42
Происшествия

СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири

СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 12:13
Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов

Обновлено в 13:40
Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Продававшую путевки в «Артек» под видом работницы СК женщину задержали

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая продавала путевки в лагерь «Артек» под видом сотрудницы Следственного комитета.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»

Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Авто

Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе

В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска.
Обновлено в 11:43
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее

Обновлено в 15:45
Футбол

«Бавария» опровергла новость о согласии Сане перейти в мюнхенский клуб

«Бавария» опровергла новость о том, что полузащитник «Манчестер Сити» готов перейти в «Баварию».
Обновлено в 15:21
Наука

Прогнозируется исчезновение редкого вида морской свиньи

Шотландские ученые заявили, что редкий вид морской свиньи может исчезнуть уже к концу текущего года.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Мужчина убил приятеля мечом на улице в Германии

В Германии средь бела дня мужчина убил приятеля мечом, сообщают в штаб-квартире полиции Штутгарта.
Обновлено в 06:19
Футбол

Тиль подтвердил, что перейдет в «Спартак»

Полузащитник "АЗ Алкмар" Гуус Тиль после победы над "Хэкеном" в Лиге Европы подтвердил, что вскоре перейдет в "Спартак".
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Политика

Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда» заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:50
Хоккей

«Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка

"Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту

В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия

ФНС решила внепланово проверить телеканал «Дождь»

Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку телеканала "Дождь", сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.
Обновлено в 14:15
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Футбол

В «Крылья Советов» перебрался защитник ЦСКА Никита Чернов

Обновлено 30 июля в 23:52
Технологии

Кибермошенники стали использовать платную рекламу на YouTube

Кибермошенники стали использовать платную таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, направленную на российских пользователей.
Обновлено в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное