Росгвардия зарекомендовала себя за три года (именно столько времени прошло после решения руководства страны об образовании службы) как структура, занявшая передовые позиции в общей системе безопасности России.

с чего всё началось

Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии. Речь идет о работе на массовых мероприятиях, а также о спецоперациях ОМОНа, СОБРа и других спецподразделений, рассказал в интервью ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов.

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