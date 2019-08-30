Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыБойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами

Видеорегистраторы планируют использовать для фиксации обстановки во время несения службы бойцами Росгвардии. Речь идет о работе на массовых мероприятиях, а также о спецоперациях ОМОНа, СОБРа и других спецподразделений, рассказал в интервью ТАСС директор Росгвардии Виктор Золотов.
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с чего всё началось

Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами

Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. "Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов.
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Виктор Васильевич Золотов
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