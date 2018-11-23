Армия и оружие
В публикации описан и процесс устройства на работу в ЧВК. Напомним, что официально никаких ЧВК в России не существует и на этой неделе в Кремле в очередной раз заявили, что принятие закона о ЧВК, чтобы придать им легальный статус, не планируется.
Новые Известия05:43
с чего всё началось
Русская служба «Би-би-си» выпустила расследование о том, чем сейчас занимаются бойцы ЧВК в Сирии и как частная армия связана с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют основателем и главным спонсором ЧВК, через сеть подставных компаний.Дождь06:30
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Армия и оружие
СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии
Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
США сообщили о начале работ над маломощными ядерными боеголовками
По словам представителей Военно-морских сил страны, новое оружие создаётся на основе боеголовки, которая производилась в 70-80-е годы прошлого века.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР
Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т
Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Более 100 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами в Газе
Более 100 палестинцев пострадали за день в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник»
На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд
Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году
Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе
Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея
В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Акваторию Балтийска обследовали боевые пловцы
Обновлено в 10:48