с чего всё началось

В публикации описан и процесс устройства на работу в ЧВК. Напомним, что официально никаких ЧВК в России не существует и на этой неделе в Кремле в очередной раз заявили, что принятие закона о ЧВК, чтобы придать им легальный статус, не планируется.

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Армия и оружие Армия и оружие США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.

Армия и оружие Армия и оружие Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.

Армия и оружие Армия и оружие США сообщили о начале работ над маломощными ядерными боеголовками По словам представителей Военно-морских сил страны, новое оружие создаётся на основе боеголовки, которая производилась в 70-80-е годы прошлого века.

Армия и оружие Армия и оружие Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.

Армия и оружие Армия и оружие В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами в Газе Более 100 палестинцев пострадали за день в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

Армия и оружие Армия и оружие В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник» На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.

Армия и оружие Армия и оружие Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.

Армия и оружие Армия и оружие Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Армия и оружие Армия и оружие Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.