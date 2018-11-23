Армия и оружие

Бойцов ЧВК «Вагнер» готовят к разгонам митингов
Новые Известия
05:43

В публикации описан и процесс устройства на работу в ЧВК. Напомним, что официально никаких ЧВК в России не существует и на этой неделе в Кремле в очередной раз заявили, что принятие закона о ЧВК, чтобы придать им легальный статус, не планируется.
Новые Известия05:43
с чего всё началось
Русская служба «Би-би-си» выпустила
 расследование о том, чем сейчас занимаются бойцы ЧВК в Сирии и как частная армия связана с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют основателем и главным спонсором ЧВК, через сеть подставных компаний.
Дождь06:30

Подробнее о событии

BBC отследила путь наемников в Сирию с юга России

Кавказский узел12:44

Бойцов ЧВК «Вагнер» готовят к разгонам митингов

Новые Известия05:43

Российский наемник похвастался зарплатой бойцов ЧВК в Сирии. Платят даже тем, кто не воюет

URA.Ru05:12

Бойцов «ЧВК Вагнера» готовят к разгонам митингов и выполнению боевых задач в Ливии

Эхо Москвы05:00

Боец «ЧВК Вагнера» рассказал BBC о службе в Сирии и заработке наемников

БИЗНЕС Online03:47

Тренировка по разгону митингов и часовня в память о добровольцах. Главное из расследования «Би-би-си» о ЧВК «Вагнера»

Дождь06:30

Би-Би-Си: Вагнеровцы в Сирии учились разгонять митинги

Грани.ру03:42
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Армия и оружие

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии

Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской Арабской Республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

США сообщили о начале работ над маломощными ядерными боеголовками

По словам представителей Военно-морских сил страны, новое оружие создаётся на основе боеголовки, которая производилась в 70-80-е годы прошлого века.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР

Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

В Казани совершил первый полет вертолет нового поколения Ми-38Т

Транспортно-десантный вертолет нового поколения Ми-38Т совершил первый полет в Казани.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Более 100 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами в Газе

Более 100 палестинцев пострадали за день в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
Обновлено в 14:50
Армия и оружие

В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник»

На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Японский военный корабль потерял в море 21 боевой снаряд

Японский эскортный миноносец "Тикума" потерял 21 боевой снаряд в море в районе южной префектуры Окинава. Об этом сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году

Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе

Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея

В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Акваторию Балтийска обследовали боевые пловцы

Обновлено в 10:48
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