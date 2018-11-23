Политика

Бойцов ЧВК «Вагнер» готовят к разгонам митингов
Новые Известия
05:43

В публикации описан и процесс устройства на работу в ЧВК. Напомним, что официально никаких ЧВК в России не существует и на этой неделе в Кремле в очередной раз заявили, что принятие закона о ЧВК, чтобы придать им легальный статус, не планируется.
Новые Известия05:43
с чего всё началось
Русская служба «Би-би-си» выпустила
 расследование о том, чем сейчас занимаются бойцы ЧВК в Сирии и как частная армия связана с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют основателем и главным спонсором ЧВК, через сеть подставных компаний.
Дождь06:30

Подробнее о событии

«Три дня на проверку и тест на полиграфе»: Якобы боец ЧВК сдал пароли и явки BBC

Царьград09:49

«Би-би-си»: связанные с Пригожиным компании построили часовню в память о погибших бойцах ЧВК «Вагнер»

Новая газета08:44

Раскрыто содержание трудовых договоров наемников ЧВК Вагнера

Lenta.ru08:41

В Краснодарском крае появилась часовня в память о погибших в Сирии российских добровольцах

Эхо Москвы09:01

Российский наемник похвастался зарплатой бойцов ЧВК в Сирии. Платят даже тем, кто не воюет

URA.Ru05:12

Тренировка по разгону митингов и часовня в память о добровольцах. Главное из расследования «Би-би-си» о ЧВК «Вагнера»

Дождь06:30

Би-Би-Си: Вагнеровцы в Сирии учились разгонять митинги

Грани.ру03:42
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

В Кремле не приняли протест Киева в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено в 13:27
Политика

Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025

Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:31
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Лавров встретился в Риме с де Мистурой

Диалог идет за закрытыми дверьми. Перед началом переговоров Лавров предложил де Мистуре кофе. Спецпосланник ООН сказал, что будет чай.
Обновлено в 12:49
Политика

Anonymous выложили документы по «гибридной войне» Лондона против РФ

Хакеры Anonymous выложили слитые документы программы "гибридной войны" министерства иностранных дел Великобритании, сообщил в пятницу телеграм-канал RT на русском.
Обновлено в 13:24
Политика

Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧ

NOS отмечает, что это не первая жалоба в ЕСПЧ, поданная от имени родственников погибших в результате катастрофы MH17.
Обновлено в 13:29
Политика

Патрушев: США отвлекают внимание от своих нарушений ДРСМД

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес российской стороны о нарушениях ДРСМД США выдвигают, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений.
Обновлено в 12:19
Политика

ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле

Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика

Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово

В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.
Обновлено в 13:27
Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря

В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:07
Политика

В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку

Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.
Обновлено в 12:53
Политика

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
Обновлено в 13:20
Политика

Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.
Обновлено в 09:55
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Реновация может пройти в 33 регионах России

Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.
Обновлено в 12:47
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