Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголяГазета.Ru 11:21

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Спортсмен нарушал порядок и был доставлен в отделение полиции. В очередную скандальную историю попал 12 мая Александр Емельяненко.
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Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

РИА Новости11:32

Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

Москва 2412:25

Источник: Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

ТАСС12:15

Бойца А.Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте в Москве

Агентство Москва13:06

Адвокат Емельяненко опроверг информацию о том, что боец пил на улице

Вечерняя Москва11:09

Емельяненко вернулся домой после полиции

Телеканал 360°10:23

СМИ опубликовали фото с места задержания Емельяненко

ТК Звезда11:22
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Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

Обновлено в 15:41
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

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Коутиньо выбыл примерно на 10 дней

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил травму в матче с «Хетафе» (2:0). Бразилец рискует пропустить финал Кубка Испании с «Валенсией», поскольку восстановление займет около 10 дней, и он должен начать тренироваться прямо перед игрой.
Обновлено в 17:42
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Политика

Партия Порошенко обвинила Россию в «нарушении» прав коренных народов

В тексте сообщения сказано, что одной из тем повестки дня на заседании парламента, запланированного на 14 мая, может стать проект постановления «Об обращении Верховной Рады к ООН ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Обновлено в 16:48
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Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой

В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Космос

Служит для передачи сигналов между базами: на Луне уфологи выявили антенну – кадры

Сам Уоринг уверяет, что это рукотворное изделие внеземных существ для осуществления передачи сведений от одной футуристической базы к другой.
Обновлено в 12:28
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес

Семья Алсу отвергла слухи о требовании засекретить проверку «Голоса»

Проверка результатов шестого сезона детского "Голоса", напомним, была организована руководством Первого канала после того, как разгорелся скандал из-за победы в финале шоу Микеллы Абрамовой, которая набрала 56,5% голосов, серьезно опередив своих соперников Ержана Максима и Валерия Кузакова.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Авто

Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny

Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
Обновлено в 17:12
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

Обновлено в 12:00
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Украина провела в Черном море учения по захвату судов

Генштаб вооруженных сил Украины провел учения по захвату судов в Чероном море.
Обновлено в 17:35
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Футбол

«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

Die Welt (Германия): у каждого восьмого 26-летнего ни разу не было секса (Die Welt)

Психотерапевт и член Британского психоаналитического совета Сусанна Эбс (Susanna Abse), принимавшая участие в исследовании, объясняет снижение сексуальной активности в поколении Y следующим образом: «Молодые люди нулевых годов росли в атмосфере гиперсексуальности, породившей в них страх перед интимной стороной жизни».
Обновлено в 17:54
Футбол

Яя Туре может войти в тренерский штаб «Тамбова»

Яя Туре может начать тренерскую карьеру в «Тамбове». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Обновлено в 17:32
Футбол

Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с «Зенитом»

Игроки московского ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
Обновлено в 12:51
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
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Экономика

Рубль берегут: россияне накопили пять миллиардов мелочью

Мелочи хватает В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.
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Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

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Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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