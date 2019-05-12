Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголяГазета.Ru 11:21

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Спортсмен нарушал порядок и был доставлен в отделение полиции. В очередную скандальную историю попал 12 мая Александр Емельяненко.
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Источник: Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

ТАСС12:15

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РИА Новости11:32

Бойца А.Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Агентство Москва09:43

Адвокат Емельяненко опроверг информацию о том, что боец пил на улице

Вечерняя Москва11:09

Емельяненко вернулся домой после полиции

Телеканал 360°10:23

Емельяненко задержали за распитие алкоголя

Москва 2409:00

СМИ опубликовали фото с места задержания Емельяненко

ТК Звезда11:22
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Александр Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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