Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголяГазета.Ru 11:21

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Спортсмен нарушал порядок и был доставлен в отделение полиции. В очередную скандальную историю попал 12 мая Александр Емельяненко.

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

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