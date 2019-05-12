Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголяГазета.Ru 11:21

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Спортсмен нарушал порядок и был доставлен в отделение полиции. В очередную скандальную историю попал 12 мая Александр Емельяненко.
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Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

РИА Новости11:32

Емельяненко отреагировал на сообщения о своем задержании

Москва 2412:25

Источник: Александра Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте

ТАСС12:15

Бойца А.Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте в Москве

Агентство Москва13:06

Адвокат Емельяненко опроверг информацию о том, что боец пил на улице

Вечерняя Москва11:09

Емельяненко вернулся домой после полиции

Телеканал 360°10:23

СМИ опубликовали фото с места задержания Емельяненко

ТК Звезда11:22
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Музыка

«Евровидение-2019» началось в Израиле

Отмечается, что светские мероприятия "Евровидения" начались за два дня до основной конкурсной части, которая пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
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Игры

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Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
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Футбол

Зенит — ЦСКА 3:1

Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
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В Крыму открывается молодежный форум «Таврида 5.0»

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Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

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В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
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В Литве завершилось голосование на выборах президента

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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

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Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Футбол

«Барселона» взяла верх над «Хетафе» в 37-м туре Примеры

Обновлено в 14:45
Футбол

Умер главред «Интерпресса» Александр Николаев

Александр Николаев работал фотожурналистом почти 40 лет. Фотоинформационное агентство "Интерпресс" он создал в 1997 году.
Обновлено в 13:12
Наука

Установлена связь между аутизмом и загрязнением воздуха

В результате удалось выявить, что риск возникновения аутизма у детей, чьи матери постоянно подвергались воздействию загрязненного воздуха, повышается на 78%.
Обновлено 10 мая в 11:39
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала

В ночь на воскресенье, 12 мая, в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 12:43
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
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Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
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Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

12 мая на официальной странице герцога и герцогини Сассекских появился снимок, приуроченный к празднованию Дня матери.
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Здоровье

Диетологи назвали три продукта, не насыщающих организм

Обновлено в 09:44
Происшествия

В Китае 12 человек погибли в ДТП

"В результате происшествия погибли 12 человек (среди них восемь погибли на месте, еще четверо скончались в больнице), 11 получили ранения, пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении пресс-службы города в соцсети Weibo.
Обновлено в 14:43
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Обновлено в 11:56
Политика

В Албании прошла очередная волна протестов оппозиции

Обновлено в 12:51
Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
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Спорт

Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

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Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

Глава "новой церкви" Украины Епифаний назвал "теоретически возможным" объединение своей структуры с Украинской греко-католической церковью, обсуждает эту тему с главой униатов.
Обновлено в 15:09
Авто

В России автомобиль Bentley превратили в танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
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Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
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«Спартак» взял верх над «Уфой» в чемпионате России

Московский "Спартак" в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу принимал на домашнем стадионе "Уфу".
Обновлено в 11:26
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Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Александр Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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