Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголяГазета.Ru 11:21
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте. Спортсмен нарушал порядок и был доставлен в отделение полиции. В очередную скандальную историю попал 12 мая Александр Емельяненко.
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Бойца А.Емельяненко оштрафовали за распитие алкоголя в общественном месте в Москве
Агентство Москва13:06
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