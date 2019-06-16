Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видеоРИА Новости 08:38
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
На кадрах можно рассмотреть, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить технику такого же типа, принадлежащую уже противнику.iReactor12:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено в 19:06
Политика
«Бестактность и ляп»: президента Польши пристыдили за слова о русских
Польский журналист Томаш Залевский раскритиковал лидера страны Анджея Дуду за некорректные слова о русских людях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:37
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:09
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия
"Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд
5 млрд рублей для «Вышки» могут выделить за счет непредвиденно высоких ненефтегазовых доходов казны, еще 4,4 млрд предлагается перебросить с запланированных трат на Минкультуры и «Эрмитаж», следует из поправок к федеральному бюджету на 2019 год.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Наука
Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием
Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
Журналисту-расследователю издания «Медуза» Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина.
Обновлено в 12:31
Игры
Разработчики Shenmue 3 намекнули на возможность отказа от эксклюзивных продаж в Epic Games Store
Обновлено в 05:43
Экономика
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Экономика
Американцам не хватает денег, образования и равенства
Согласно официальной статистике, около 45 миллионов американцев живут в бедности, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие
Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Луценко
Руководство тульского «Арсенала» объявило о подписании контракта с Евгением Луценко.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Глава Смидовичского городского поселения не выполнила обещание по возобновлению работы общественного транспорта
Глава Смидовичского городского поселения Светлана Новикова уверяла, что ситуация нормализуется после 10 июня, но этого не произошло: автобус на линию так и не вышел, сообщает корреспондент интернет-газеты «Набат».
Обновлено в 18:00
Футбол
Иско и Бэйл не собираются уходить из «Реала»
Футболисты мадридского Реала Гарет Бэйл, Иско, Лукас Васкес и Даниель Себальос не собираются уходить из клуба, даже если они не будут получать достаточно игрового времени.
Обновлено в 16:37
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Общество
Как получить компенсацию, если ваш гараж идет под снос
О сносе обязаны предупредить Гаражная амнистия Изучаем документы Статистика такова, что на сегодняшний день должным образом оформлены лишь 20% гаражей.
Обновлено в 06:56
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28