Армия и оружие

Бой двух советских танков в Ливии попал на видеоРИА Новости 08:38

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.
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с чего всё началось
На кадрах
 можно рассмотреть, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить технику такого же типа, принадлежащую уже противнику.
iReactor12:05

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В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Газета.Ru14:21

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

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Советские Т-55 вступили в поединок друг с другом в Ливии. Видео

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Опубликовано видео боя двух советских танков в Ливии

Взгляд.ру08:51

Танковая засада: Т-55 ПНС подбил Т-55 хафтаровцев в Триполи

Российская газета07:34
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:45, Вашингтон
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