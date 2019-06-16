Бой двух советских танков в Ливии попал на видеоРИА Новости 08:38

с чего всё началось

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника. Судя по кадрам, снаряд прилетел в борт танка, после чего начался пожар. Люки машины были открыты, из-за чего можно предположить, что экипажу удалось эвакуироваться.

Бой двух советских танков в Ливии попал на видео

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