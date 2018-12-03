Пилот лайнера авиакомпании FlyDubai в московском "Шереметьево" попытался взлететь без разрешения диспетчера, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в авиадиспетчерских службах.

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»

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