Происшествия
«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»
«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»Интерфакс01:49
Пилот лайнера авиакомпании FlyDubai в московском "Шереметьево" попытался взлететь без разрешения диспетчера, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в авиадиспетчерских службах.
Интерфакс01:49
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