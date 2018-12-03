Происшествия

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»
Интерфакс
01:49

Пилот лайнера авиакомпании FlyDubai в московском "Шереметьево" попытался взлететь без разрешения диспетчера, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в авиадиспетчерских службах.
Интерфакс01:49

Подробнее о событии

FlyDubai опровергла сообщения о попытке вылететь из Москвы без разрешения

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Flydubai опровергла данные о попытке самовольного вылета самолета из Москвы

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Пассажирский самолет вознамерился покинуть Россию без разрешения

Lenta.ru06:28

Самолет Flydubai попытался вылететь из Шереметьево без разрешения диспетчера

Коммерсантъ02:46

В Шереметьеве самолет компании FlyDubai пытался взлететь без разрешения

Вести.Ru02:01

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»

Интерфакс01:49

Пассажирский Боинг был вынужден экстренно прервать взлет в Шереметьево

Эхо Москвы30 ноября в 03:31
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
Происшествия

Пропавший футболист «Локомотива» найден мертвым

Обновлено в 07:55
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СК начал проверку после инцидента в самолете с участием группы «Чайф»

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В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины

В отеле Four Seasons в центре столицы обнаружили тело мужчины, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Ущерб от прошедших 1 декабря в Париже акций протеста превысил €3 млн

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В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов

Обновлено в 07:47
Происшествия

В Петербурге суд вынес приговор женщине за попытку продажи сына

Суд в Санкт-Петербурге приговорил женщину, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка за 275 тыс. рублей, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов города в официальном Telegram-канале.
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Происшествия

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Происшествия

В недостроенном доме на юге Москвы нашли скелеты двух человек

Скелеты двух человек, пролежавшие более 25 лет, нашли сотрудники компании ремонтных работ в недостроенным доме на юге столицы, проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Суд заочно арестовал изобретателя бифидока за невыплату зарплаты

Совладелец фармпроизводителя «Партнер» изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В США разбился автобус с детской футбольной командой

Автобус, перевозивший детскую футбольную команду, попал в ДТП в американском Арканзасе, один ребенок погиб, несколько десятков человек пострадали, сообщила полиция штата.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Нападение с ножом на женщину в Тольятти попало на видео

Одно нападение попало в объектив камеры наблюдения.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар в здании техникума

Обновлено в 07:43
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Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

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В Армавире ликвидировали пожар в производственном цехе

Пожар в производственном цехе на улице Матвеева в Армавире ликвидирован, пострадавших и погибших нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Бесхозный предмет на «Василеостровской» осматривали почти час

Почти час ушел у правоохранительных органов на осмотр бесхозного предмета, обнаруженного в понедельник, 3 декабря, на станции «зеленой» линии «Василеостровская».
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