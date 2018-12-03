Происшествия

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»
Интерфакс
01:49

Пилот лайнера авиакомпании FlyDubai в московском "Шереметьево" попытался взлететь без разрешения диспетчера, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в авиадиспетчерских службах.
Интерфакс01:49

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Flydubai отрицает информацию о попытке самовольного вылета своего самолета из «Шереметьево»

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Коммерсантъ02:46

«Боинг» FlyDubai пытался без разрешения взлететь в «Шереметьево»

Интерфакс01:49

Пассажирский Боинг был вынужден экстренно прервать взлет в Шереметьево

Эхо Москвы30 ноября в 03:31
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Обновлено в 10:55
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Обновлено в 09:33
Происшествия

В Краснодаре из-за тумана задержали восемь авиарейсов

Обновлено в 10:57
Происшествия

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Сотрудники управления МВД России по Набережным Челнам проверяют информацию о том, что ученица одной из школ города получила ушиб мягких тканей плеча после того, как ее потянул за руку учитель.
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Во дворе на Петроградской стороне произошел взрыв. Пострадали три легковых автомобиля.
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