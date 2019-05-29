Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой БроннойКоммерсантъ 05:38
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова. К своим обязанностям он приступит 25 июня, уточнил директор театра Константин Чернышев.
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Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.
— Александр Кибовский, российский историкТАСС 04:19
с чего всё началось
Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.ТАСС04:19
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