Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой БроннойКоммерсантъ 05:38

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский представил коллективу Театра на Малой Бронной будущего художественного руководителя — режиссера Константина Богомолова. К своим обязанностям он приступит 25 июня, уточнил директор театра Константин Чернышев.
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Александр Кибовский
Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.
— Александр Кибовский, российский историкТАСС 04:19
с чего всё началось

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
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