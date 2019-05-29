Театры
Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой БроннойВедомости 04:38
Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Богомолова представили коллективу театра.
Читать в источнике
Оценить12
Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.
— Александр Кибовский, российский историкТАСС 04:19
с чего всё началось
Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.ТАСС04:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Художественным руководителем Театра на Малой Бронной назначен Константин Богомолов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:21
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:33
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании
В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».
Обновлено в 06:15
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 07:31
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Футбол
«Спартак» планирует трансфер Комличенко
Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 04:33
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Наука
Умные камеры установят вместо кнопок на светофорах Вены
Обновлено в 06:37
Политика
Депутат из партии Порошенко внес законопроект об импичменте
Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента законопроект о следственной проверке президента.
Обновлено в 06:43
Хоккей
Сборная Финляндии сломала кубок чемпионата мира
Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Вдовы военных, погибших в Сирии, через суд добились выплат наградных
Суд отказал морякам в выплате суточных за службу в Сирии "Семьи военнослужащих получили всё необходимые в подобных случаях выплаты за исключением наградных", – говорится в материале.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая
Причиной сбоя в московском метро 21 мая стал "человеческий фактор".
Обновлено в 07:04
Политика
СМИ Австрии назвали провокацией вызвавшее отставку правительства видео
После обнародования видео Штрахе подал в отставку, в республике распалось коалиционное правительство, поста канцлера лишился Себастьян Курц, в стране назначены внеочередные выборы в парламент.
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Назарбаеву присвоили звание почетного председателя ВЕЭС
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Apple получила патент на складной дисплей
Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.
Обновлено в 05:40
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Экономика
Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok
Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».
Обновлено 27 мая в 14:26
Политика
Начальником пензенского УФСБ стал Дмитрий Поляков
Обновлено в 05:50
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30