Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой БроннойВедомости 04:38

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

с чего всё началось

Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.

Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Богомолова представили коллективу театра.

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