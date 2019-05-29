Богомолов назначен худруком Театра на Малой БроннойНациональная служба новостей 04:54

Режиссер Константин Богомолов начнет работу на посту художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. Коллективу его представил в среду руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

с чего всё началось

Как вы знаете, Сергей Анатольевич Голомазов не так давно принял на себя тяжелую миссию, связанную с художественным руководством театра в Риге Этот сезон для него последний Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра.

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Экс-худрук Сергей Голомазов стал художественным руководителем театра в Риге, отмечает Газета.ру.

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