Шоу-бизнес
Богомолов получил перелом носа в драке с ВиторганомИзвестия 11:01
Режиссер Константин Богомолов получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа в результате драки с актером Максимом Виторганом. Богомолов рассказал о своем самочувствии в Instagram и призвал друзей и поклонников не переживать за него.
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Дорогие и неравнодушные друзья. Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние. Внутричерепное нормализовано.
— Константин Богомолов, российский театральный режиссёрРоссийский Диалог 11:22
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