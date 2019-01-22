Шоу-бизнес

Богомолов получил перелом носа в драке с ВиторганомИзвестия 11:01

Режиссер Константин Богомолов получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа в результате драки с актером Максимом Виторганом. Богомолов рассказал о своем самочувствии в Instagram и призвал друзей и поклонников не переживать за него.
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Константин Богомолов
Дорогие и неравнодушные друзья. Прекрасный врач собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние. Внутричерепное нормализовано.
— Константин Богомолов, российский театральный режиссёрРоссийский Диалог 11:22
с чего всё началось
«Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привёл смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние», — написал
 он.
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Российский театральный режиссёр и поэт.
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