Футбол
«Богемианс» – «Дерри Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата ИрландииODDS.ru вчера в 16:35
За счет уверенной игры в защите, «Богемианс» демонстрирует стабильные результаты, что и позволяет находиться в числе лидеров. В последнее время удалось набрать хорошую форму, однако перед этим было несколько неудачных матчей.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Космос
Россия задействует искусственный интеллект для исследования Луны
Российская госкорпорация «Роскосмос» планирует исследовать Луну при помощи роботов с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено в 21:08
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Здоровье
Россиянок попросили не менять кроссовки на шпильки
Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения Москвы Зураб Орджоникидзе призвал женщин не злоупотреблять резкой сменой спортивной обуви на каблуки из-за риска микронадрывов связок, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:22
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Транспорт
Минтранс России разработал жесткие нормы для системы BlaBlaCar
Министерство транспорта хочет ввести жесткие правила для водителей систем типа BlaBlaCar.
Обновлено в 11:00
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено в 01:19
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Общество
Гороскоп на 2 июля: звёзды говорят, что сегодня повезёт терпеливым и осторожным
Звезды советуют проявить сдержанность в отстаивании своих интересов — сегодня повезет терпеливым и осторожным знакам зодиака.
Обновлено в 18:25
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Минобороны может получить боевые бронепикапы «Есаул»
Министерство обороны России до конца года может закупить бронированные пикапы "Есаул" на базе автомобиля УАЗ, оснащенные турелями для установки пулеметов и гранатометов, сообщил РИА Новости генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро "Техника" Игорь Тулинов.
Обновлено в 20:01
Шоу-бизнес
Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков
Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы.
Обновлено в 15:39
Общество
Россиян заставят сортировать свои отходы
Воспитывать полезную привычку решили начать с москвичей и жителей Подмосковья: им первыми придется сортировать собственные отходы и раскладывать их по разноцветным контейнерам.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Чечне
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, в результате которого погиб один сотрудник МВД, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламистов.
Обновлено в 18:49
Космос
Редкие серебристые облака смогут увидеть ночью нижегородцы
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Вдова Харитонова рассказала о последнем годе жизни актера
Обновлено в 12:39
Политика
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.
Обновлено в 13:59
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39