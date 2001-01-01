Футбол

«Богемианс» – «Дерри Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата ИрландииODDS.ru вчера в 16:35

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За счет уверенной игры в защите, «Богемианс» демонстрирует стабильные результаты, что и позволяет находиться в числе лидеров. В последнее время удалось набрать хорошую форму, однако перед этим было несколько неудачных матчей.
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«Богемианс» – «Дерри Сити»: прогноз и ставка на матч чемпионата Ирландии

ODDS.ruвчера в 16:35
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