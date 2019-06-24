Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиянИзвестия вчера в 17:01

В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.

с чего всё началось

Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев.

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

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