Экономика
Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиянИзвестия вчера в 17:01
В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
Обновлено в 02:04
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.
Обновлено вчера в 18:42
Наука
Определена вредная доза алкоголя
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 00:32
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
МВД России закупило партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000
Российское Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000.
Обновлено в 01:44
Авто
В Роскачестве рассказали, как избежать угона автомобиля
Как не стать жертвой преступников, «Автоновостям дня» рассказали специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:07
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт
Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде
Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Политика
В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Единоборства
Чарло и Ригондо добились побед нокаутом
Поединок, проходивший в рамках первого среднего веса, завершился в третьем раунде, когда Чарло отправил оппонента в нокаут.
Обновлено в 01:40
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения, предупреждает Group-IB.
Обновлено в 02:02
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено 22 июня в 23:49
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56