Экономика

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиянИзвестия вчера в 17:01

В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.
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«Известия»: утечки данных в РФ оборачиваются мошенничеством в три раза чаще, чем в мире

ТАСС01:43

В России утечка персональных данных в три раза опаснее, чем в мире

РЕН ТВвчера в 17:53

«Известия» назвали три основных способа утечки данных россиян

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InfoWatch рассказала, как «утекают» конфиденциальные данные граждан РФ

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Россиянам рассказали, как их персональные данные попадают в Сеть

Телеканал 360°01:37

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

Известиявчера в 17:01
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Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic

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Политика

Глава Челябинска подал в отставку

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Экономика

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.
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Наука

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В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
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Общество

«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы

Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
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Политика

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Армия и оружие

МВД России закупило партию снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Российское Министерство внутренних дел заказало пробную партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000.
Обновлено в 01:44
Авто

В Роскачестве рассказали, как избежать угона автомобиля

Как не стать жертвой преступников, «Автоновостям дня» рассказали специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:07
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

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Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Транспорт

Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде

Лодочная станция в Зеленограде скоро откроется в парке Победы на берегу Большого пруда, со стороны Центрального проспекта.
Обновлено в 01:47
Политика

В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной

23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Единоборства

Чарло и Ригондо добились побед нокаутом

Поединок, проходивший в рамках первого среднего веса, завершился в третьем раунде, когда Чарло отправил оппонента в нокаут.
Обновлено в 01:40
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций

Обновлено в 01:15
Общество

«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах

Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Технологии

Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения, предупреждает Group-IB.
Обновлено в 02:02
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
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Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено 22 июня в 23:49
Общество

Митинг против политических репрессий начался в Москве

Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины

Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
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Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
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Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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Российская компания, специализирующаяся на информационной безопасности в корпоративном секторе: защите корпораций от утечек информации и целевых атак извне. Контролирует около 50% российского рынка систем защиты конфиденциальных данных. Компания образована в 2003 году как дочернее предприятие «Лаборатории Касперского», с 2007 года стала полностью самостоятельной. Основной владелец и глава InfoWatch - Наталья Касперская.
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