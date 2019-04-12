Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФКоммерсантъ вчера в 17:45
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
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Почти всеми финансовыми активами и сбережениями владеют 3% богатейших россиян
Московский Комсомолец00:11
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
Коммерсантъвчера в 17:45
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
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Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
Обновлено в 04:24
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В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
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ST добавил, что композицию «Мало половин» он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.
Обновлено в 02:36
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Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
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