Экономика

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФКоммерсантъ вчера в 17:45

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Практически все финансовые активы в стране сконцентрированы в руках самых богатых россиян

Эхо Москвы05:00

Почти всеми финансовыми активами и сбережениями владеют 3% богатейших россиян

Московский Комсомолец00:11

Исследование неравенства: 3% богатых россиян владеют почти всем в стране

Znak.comвчера в 20:22

Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян

URA.Ruвчера в 20:31

Аналитики: на 3% россиян в 2018 году приходилось 89% финансовых активов

Дождь02:14

Исследование: богатые люди владеют почти всеми финансовыми активами и сбережениями в России

Snob.ruвчера в 19:35

Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ

Коммерсантъвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
Авто

Компании Subaru и Changan подняли цены на свои авто

Китайская марка подняла цены только на кроссовер CS35, а японская – сразу на три модели из шести (Forester, Legacy и XV).
Обновлено вчера в 09:22
Космос

Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики

В День космонавтики члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Олег Кононенко записали видеообращение к жителям Земли и поздравили их с праздником.
Обновлено в 04:09
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

ВКС РФ: Разработка С-500 близится к завершению

«В ближайшее время ожидается поступление зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь», близится к завершению разработка ЗРС С-500 и ряда перспективных радиолокационных станций».
Обновлено вчера в 21:05
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

Обновлено в 02:35
Экономика

В Uber раскрыли убытки от сотрудничества с «Яндексом»

Американская компания по вызову такси Uber заявила об убытке совместного с «Яндекс.Такси» предприятия по итогам 2018 года на $42 млн, сообщает 12 апреля РБК со ссылкой на данные проспекта первичного публичного размещения акций (IPO) Uber.
Обновлено в 01:42
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Политика

Депутаты захотели увеличить срок пребывания жителей Донбасса в России

Депутаты фракции ЛДПР предлагают обеспечить жителей этой части Украины правом находиться на территории России в течение года с возможностью продления срока пребывания еще на год, без необходимости выезда.
Обновлено в 04:45
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Авто

В сети появилось видео с кабриолетами Aurus для парада Победы

В сети появилось видео с кабриолетами марки Aurus.
Обновлено в 04:27
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Космос

Попавшая на фото черная дыра получила гавайское имя

Сверхмассивная черная дыра, изображение которой удалось впервые получить на этой неделе, получила имя.
Обновлено в 04:24
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

ST добавил, что композицию «Мало половин» он подарил Бузовой, но получает с нее авторские отчисления.
Обновлено в 02:36
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Интернет

В WhatsApp добавили новую функцию

Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Общество

Чиновники свердловского минобразования скрыли свои доходы

Прокуратура проверила, как соблюдают антикоррупционный закон работники свердловского министерства общего и профессионального образования.
Обновлено в 01:58
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Футбол

Сергей Семак: «Не опасаюсь недооценки „Анжи“»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.
Обновлено в 04:45
Наука

Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

Обновлено в 00:42
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное