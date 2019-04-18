Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших россиянАБН 03:11

Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 самых богатых россиян. Первое место в новом рейтинге занял председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов.
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В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен

Эхо Москвы10:05

Богатейшие женщины России — 2019 из рейтинга Forbes

Forbes06:58

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАСС02:28

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

РИА Новости02:45

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

RT на русском02:37

Определены самые богатые люди России

Lenta.ru02:53

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБК01:54
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Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

Обновлено в 10:37
Политика

В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд

Международные резервы РФ на 12 апреля 2019 года составили $491,6 млрд, что на 2,5 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:13
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Экономика

В России хотят ввести новый экологический налог

Отмечается, что новые поправки в налоговый кодекс должны затронуть организации, которые сбрасывают отходы в водоемы.
Обновлено в 02:21
Общество

В РЖД пообещали продемонстрировать новый купейный вагон

Обновлено в 21:13
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Хоккей

«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено в 21:47
Экономика

Business Insider назвал «шокирующие» факты об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider представил самые «шокирующие» факты об экономике России.
Обновлено в 22:04
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Наука

Фактор бедности выявили исследователи

Исследователи из Северо-Западного университета выявили фактор, который может повлиять на финансовую бедность человека.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Футбол

Футболисты «ПСЖ» сыграют в футболках, посвященных собору Нотр-Дам

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в матче чемпионата Франции с "Монако" выйдут на поле в специальных футболках, посвященных собору Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, сообщает L'Equipe.
Обновлено в 11:14
Баскетбол

«Фенербахче» крупно обыграл «Жальгирис» в Евролиге

Обновлено 16 апреля в 16:06
Футбол

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:16
Общество

В сахалинской облдуме обсуждают, как охранять атмосферный воздух

Законопроект "об охране атмосферного воздуха" обсудили на заседании рабочей группы в областной думе.
Обновлено в 22:17
Гаджеты

Приемники iPhone XS и iPhone XS Max получат четыре камеры по 12 Мп

Обновлено в 18:29
Общество

ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley

В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Политика

ГИБДД планирует отменить право на ошибку на теоретическом экзамене

Ранее в ведомстве сообщили, что нововведения на экзаменах в ГИБДД могут ввести уже в следующем году.
Обновлено в 21:06
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
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Культура

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Смерть актрисы Ирины Цывиной стала ударом для родных и близких, заявила её подруга, артистка Ксения Хаирова в беседе с "360".
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В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
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Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам

Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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