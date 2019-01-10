с чего всё началось

Мы приняли решение развестись и завершить нашу совместную жизнь как друзья. Мы чувствуем себя невероятно счастливыми, что нашли друг друга, и глубоко благодарны за каждый год нашего брака друг другу. Если бы мы знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали все так же.

По данным журнала Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается в 139,6 миллиарда долларов. В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

Армия и оружие Армия и оружие В США сообщили о гибели российского военного спутника

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Политика Политика Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".

Общество Общество В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за обрушения сопки в реку

Происшествия Происшествия В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске Руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске в Хабаровском крае, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улица и выписывали штрафы, сообщила РИА Новости в четверг начальник пресс-службы регионального главка МВД Ирина Щеголева.

Армия и оружие Армия и оружие Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35 Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.

Финансы Финансы Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года - июнь 2018 года показал юань - 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых.

Политика Политика Россия направит делегацию в ПАСЕ после выполнения своих условий В октябре 2018 года Россия поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий.

Происшествия Происшествия Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при ЧП в Магнитогорске Пострадавшие в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске получат единовременные выплаты для покупки жилья из расчёта 31,725 тыс. руб. за 1 кв. м. общей площади утраченного жилого помещения.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский генерал предложил пройти Азовское море с помощью «фиксации из космоса» Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что украинским судам при проходе через Азовское море может помочь "фиксация из космоса" со стороны западных союзников.

Политика Политика Fiat выплатит в США $700 млн для урегулирования исков по «дизельгейту» Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler выплатит в США более $700 млн для урегулирования судебных исков по так называемому «дизельному скандалу» («дизельгейту»).

Происшествия Происшествия В Оренбуржье из-за пожара на заводе ввели режим ЧС Из-за крупного пожара, вспыхнувшего в среду вечером на Оренбургском заводе промышленного цинкования, в Новосергиевском районе введен режим ЧС.

Политика Политика Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Политика Политика Президент Южной Кореи заявил о скорой встрече Ким Чен Ына и Трампа Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время обращения к нации заявил, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время.

Происшествия Происшествия Участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу по УДО Член хакерской группировки «Анонимный интернационал» («Шалтай-Болтай») Константин Тепляков условно-досрочно освобожден из колонии.

Кино Кино Лукьяненко заявил о завершении серии книг о «дозорах» Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сообщил о начале работы над седьмой книгой серии «Дозоров», она станет последней в цикле об Антоне Городецком.

Энергетика Энергетика Украинцев обрекли на замерзание, заявили в Раде Правительство Украины, повышая тарифы на отопление, обрекает население страны на замерзание, об этом в своем Facebook написал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

Энергетика Энергетика В России вновь выросли цены на бензин В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.

Политика Политика Трамп назвал встречу с демократами тратой времени Президент США Дональд Трамп назвал встречу с лидерами демократов в конгрессе США тратой времени.

Общество Общество Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века Кот британского искусствоведа Бендона Гросвенора серьезно повредил картину XVII века стоимостью более £5 тыс. (441 тыс. рублей), пишет The Telegraph.

Экономика Экономика Apple сократит производство новых iPhone Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.

Происшествия Происшествия В отеле в Пхукете найдена мертвой российская туристка

Происшествия Происшествия Посольство России в Австралии не получало подозрительных пакетов Посольство России в Канберре работает в обычном режиме на фоне сообщений о рассылке подозрительных пакетов в посольства и консульства в Австралии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Космос Космос На телескопе Hubble сломалась широкоугольная камера Как сообщили сотрудники NASA, на орбитальном телескопе Hubble произошла поломка широкоугольной камеры.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО приняты в РФ Новые тарифы на ОСАГО вступили в силу в России 9 января, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ в соответствующем указании.

Интернет Интернет Массовый сбой произошел в работе Google Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.

Политика Политика Ким Чен Ын пообещал провести результативную встречу с Трампом

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.