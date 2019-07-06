Общество

Богатейший человек мира развелся с женойВести.Ru вчера в 21:32

В марте минувшего года Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
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Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Коммерсантъвчера в 22:46

Безос официально развелся с женой и оставил ей 4% Amazon

РБКвчера в 22:28

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

РИА Новостивчера в 21:30

СМИ: суд официально оформил развод главы Amazon с супругой

ТАССвчера в 22:09

Джефф Безос официально стал холостяком

Газета.Ruвчера в 21:33

Богатейший человек мира развелся с женой

Вести.Ruвчера в 21:32

Самый богатый человек в мире Джефф Безос официально стал холостяком

Эхо Москвывчера в 22:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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При опрокидывании катамарана в Черном море погибли два человека

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Происшествия

Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн

Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
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Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

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Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
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Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
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Игры

Авторы Gears 5 сообщили детали беты боевика, которая начнётся 19 июля

Пару дней назад Microsoft сообщила, что подписчики Xbox Game Pass смогут принять участие в скорой бете Gears 5, а теперь разработчики из Coalition представили детали тестирования.
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Происшествия

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек

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Политика

Трамп рассказал, как американцы в XVIII веке захватывали аэропорты

Накануне торжеств по случаю Дня независимости чиновники Белого дома анонсировали речь президента США у мемориала Линкольна словами о том, что она будет патриотичной, но президенту часто бывает трудно оставаться в рамках какого-то сценария.
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Происшествия

Стали известны подробности преступлений сотрудников ФСБ

Ранее сообщалось, что один из арестованных сотрудников ФСБ майор Управления «К» Александр Карелин оказался внуком генерала госбезопасности и преподавателя академии ведомства.
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Политика

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Корчинский добавил, что Киев абсолютно не интересуют люди — нужны земли Донбасса. Об этом он заявил в эфире украинского ТВ.
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Культура

Опубликована программа форума древних городов в Рязани

Организаторы опубликовали программу форума древних городов, который пройдет в Рязани уже во второй раз.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

Умерла пережившая опыты доктора Менгеле бывшая узница Освенцима

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Шоу-бизнес

Певец Кирилл Андреев изменил свою жизнь после трепанации черепа

Обновлено вчера в 18:10
Политика

Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ

МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

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Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено вчера в 18:12
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Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект

Обновлено вчера в 23:12
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 5 июля.
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Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие

Индия представила образец артиллерийской системы залпового огня

Генеральный директор военно-промышленной компании «Bharat Forge» Раджиндар Сингх Бхатийя, выступая перед представителями СМИ, представил новый образец первой буксируемой интегрированной артиллерийской системы полностью индийского производства – ATAGS.
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Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
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В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
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Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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