Общество

Богатейший человек мира развелся с женойВести.Ru вчера в 21:32

В марте минувшего года Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes, обогнав ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
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Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Коммерсантъвчера в 22:46

Безос официально развелся с женой и оставил ей 4% Amazon

РБКвчера в 22:28

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

РИА Новостивчера в 21:30

СМИ: суд в США официально оформил развод главы Amazon Джеффа Безоса с супругой

ТАССвчера в 22:09

Джефф Безос официально стал холостяком

Газета.Ruвчера в 21:33

Богатейший человек мира развелся с женой

Вести.Ruвчера в 21:32

Самый богатый человек в мире Джефф Безос официально стал холостяком

Эхо Москвывчера в 22:24
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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«Атлетико» обвинил «Барселону» и Антуана Гризманна в неуважении

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Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен

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Американская студия Colorfiction до сих пор не определилась со сроками релиза своего триллера от первого лица Ode to a Moon.
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Происшествия

Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента

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Происшествия

Личности погибших при ЧП с катером в Чёрном море установлены

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин сообщил, что личности двух погибших в результате опрокидывания прогулочного катера в Чёрном море у посёлка Джубга установлены.
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Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
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Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор

В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Родственникам реабилитировали архивы

Верховный суд позаботился о неоправданных жертвах советских репрессий Верховный суд РФ впервые удовлетворил иск родственника репрессированного, которому ранее было отказано в доступе к архивным материалам на том основании, что осужденный не был реабилитирован.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Общество

В Иркутской области зафиксировали снижение уровня воды в реках

Обновлено вчера в 23:59
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
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Армия и оружие

Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море

Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
Обновлено вчера в 11:47
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Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

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Армия и оружие

«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе

В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
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СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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Обновлено вчера в 23:15
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Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

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Ученые рассказали, почему многие люди плохо спят по ночам

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
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Тысячам россиян в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа

В России тысячам граждан в прошлом году отказали в пенсии из-за стажа. Число отказов в выплате пенсии растёт.
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Сегодня в городской поликлинике Елабуги состоялось открытие гериатрического кабинета.
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Экономика

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"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
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Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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