Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ вчера в 12:58

с чего всё началось

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Политика Россиян предлагают освободить от уплаты за ЖКХ до конца года Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил освободить россиян от уплаты за ЖКХ до конца текущего года, сообщает otvprim.ru.

Политика Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс 20 марта присягу народу страны.

Экономика Объем «свободных денег» россиян возобновил рост Как рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин, рост объема «свободных денег» в феврале можно объяснить несколькими факторами.

Общество В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.

Финансы Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Политика Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.

Экономика Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.

Авто Компания Volvo начнет продавать электрокары в России Шведская компания Volvo объявила о намерении начать продажи своего первого электрокара, который официально представят публике на ближайшем автосалоне в текущем году.

Политика Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке Российский и казахстанский лидеры Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора обсуждали решение последнего уйти в отставку.

Спорт В Японии стартует чемпионат мира по фигурному катанию В японскую Сайтаму врывается чемпионат мира по фигурному катанию. Ледовые выступления продолжатся до 24 марта.

Общество Росстат показал связь между бедностью и одиночеством 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Экономика Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано» По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Экономика Правительство утвердило план строительства терминала СПГ на Камчатке Правительство РФ утвердило комплексный план реализации инвестиционного проекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Происшествия Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.

Происшествия Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову.

Происшествия Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье По информации СМИ, избивали срочников в том числе в одной из воинских частей в районе полигона Цугол в Забайкальском крае.

Политика Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах» Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.

Политика Франция и Италия заявили о готовности блокировать отсрочку Brexit Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход, заявил европейский дипломатический источник.

Политика В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне» Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".

Здоровье 154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области 154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.

Шоу-бизнес Нателла Крапивина высказала свое отношение к США после тура Светланы Лободы После завершения тура певицы Светланы Лободы по городам США продюсер Нателла Крапивина высказала свое отношение к этой стране.

Происшествия За распространение стрима новозеландского стрелка арестован бизнесмен Бизнесмена из Новой Зеландии заключили прод стражу из-за распространения онлайн-трансляции теракта в городе Крайстчерч.