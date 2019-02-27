Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»Коммерсантъ 12:58

с чего всё началось

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетников Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента.

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Политика Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова прилетела в Киев для участия в заседании суда по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Экономика Объем «свободных денег» у россиян вырос в феврале Специалисты холдинга "Ромир" в ходе проведенного исследования выявили рост объема "свободных денег" у граждан РФ в прошлом месяце 5,5% по сравнению с январем.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Общество В России стали лучше оценивать работу удалённых сотрудников Сегодня 11% респондентов уверены, что офисный сотрудник уступает удалённому по качеству работы, в 2015 году такого мнения придерживались лишь 5% работодателей.

Музыка Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.

Культура Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года» Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.

Общество ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Наука Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.

Политика Переговоры США и Японии в формате «2+2» могут пройти в апреле Встречи в формате "два плюс два" с переговорами глав внешнеполитических и военных ведомств США и Японии могут состояться в этом году в американской столице 19 апреля, однако окончательная дата пока проходит согласование, официально об этом будет объявлено позднее, отмечает агентство.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Политика Путин и Назарбаев провели телефонный разговор В Кремле подтвердили факт телефонного разговора во вторник президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Происшествия Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.

Общество В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.

Шоу-бизнес Алсу поделилась нежным фото с мужем в годовщину свадьбы Ровно 13 лет назад Алсу вышла замуж за Яна Абрамова. Сегодня супруги празднуют кружевную свадьбу, очередную годовщину семейной жизни.

Футбол Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться» Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением.

Армия и оружие МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729 Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.